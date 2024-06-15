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限定　ブラックレーベル　クレストブリッジ　チェック　ジャケット　L
商品番号 P54018584697
商品名

限定　ブラックレーベル　クレストブリッジ　チェック　ジャケット　L
ブランド名 ブラックレーベルクレストブリッジ
特別価格 税込 13,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後気に入って着用していましたがサイズアウトしてしまったため泣く泣く出品します。クレストブリッジ　限定コレクションライン定価54000円サイズ　Mカラー　ネイビーサイドに大胆にあしらわれたアイコンチェックがアクセント。バックにはダーク色のリフレクターロゴで　BLACKの文字がデザインされたクールなデザインです。目立ったダメージのない美品ですが、あくまで中古品のため神経質な方はご購入をお控えください。ブラックレーベルクレストブリッジブラックレーベルクレストブリッジblacklabelblacklabelcrestbridgeバーバリーバーバリーブラックレーベルカラー···ブラック柄・デザイン···チェックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/interconnect236070.html
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