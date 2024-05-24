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激安桐箱入り扇型絵志野蓋物向付
商品番号 A85081018172
商品名

激安桐箱入り扇型絵志野蓋物向付
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完品だと思います素朴な絵志野　扇型の向付です　深さは約5.5cmです風格があります　桐箱入りです　写真よりかなり良いものです
http://narcologia.ru/goods/stair162100.html
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