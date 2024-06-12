中村六郎 備前 湯呑 共箱

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商品詳細
備前焼湯のみ■作品備前湯呑■作者中村六郎■概要・未使用品・共箱付き※未使用品ですが長期保管品のため、箱に焼けやシミ等があります。■寸法(約)・径7.8cm、高さ10.5cm■【商品(陶芸・工芸品)について】・出品している陶芸・工芸品は全て家族が収集したものです。私自身は全くの素人ですので、価格のご相談やご質問へのご返事は家族との確認後になります。返信までお時間をいただく場合もございます。予めご了承ください。・ご不明な点やご質問などは、必ずご購入前にお願いいたします。商品写真の追加も可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。
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