オーダー スリーピーススーツ セットアップ ブラウン カスリ柄 30s 昭和初期

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〈オーダーメイド〉1930sstyleスリーピーススーツ4〜5年ほど前にオーダーで仕立てましたスリーピーススーツです。(オーダー価格は8万円程度でした。)ブラウン地に白糸のカスリが入ったクラシックな雰囲気のある生地です。シングルピークドラペルのジャケットにダブルピークドラペルのベストと華やかな仕様。大切に着用しておりましたが、スレなどの経年ダメージがございますので、そのぶんお手頃に出品いたします。^_^主に気になる点は下記の通りです。・写真7〜8枚目:パンツのポケット部の擦れ。右側ヒップ部の穴を共生地で簡易補修。(ジャケット着用時は目立たない箇所にあるかと。)・写真9枚目:ジャケット前見頃擦れ。・写真10枚目:裾の内側の擦れ。サイズ(平置き採寸)○ジャケット肩幅41cm身幅46.5cm着丈69cm袖丈58.5cm○ベスト肩幅31cm身幅44cm着丈51cm○パンツウエスト35.5cmわたり幅31cmすそ幅24cm総丈99.5cm股下73cmダブル幅4.5cm古着ヴィンテージビンテージ季節感···春、夏、秋カラー···ブラウン