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エルメス　シェーヌダンクルgm13
商品番号 L93036568059
商品名

エルメス　シェーヌダンクルgm13
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 42,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シェーヌダンクルGM13シルバーです。長さは19センチです。素人寸法なので多少の誤差はご了承下さい。着用のため汚れやや使用感は多少ありますが中古品のためご了承ください！２４時間以内に発送します梱包はプチプチを二重で包み配送致します。付属品、箱無言購入❌
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