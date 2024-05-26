エルメス　シェーヌダンクルgm13

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シェーヌダンクルGM13シルバーです。長さは19センチです。素人寸法なので多少の誤差はご了承下さい。着用のため汚れやや使用感は多少ありますが中古品のためご了承ください！２４時間以内に発送します梱包はプチプチを二重で包み配送致します。付属品、箱無言購入❌