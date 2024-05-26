【adidas】ORIGINALS MULTIX 27.5cm レッドスニーカー

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商品詳細
新品未使用adidas正規店より購入サイズ:27.5cm定価12100円即購入大丈夫です。24時間以内に発送します。シチュエーションを選ばない、オールラウンダー。スタイリッシュでシンプル。やることがあって、出かけなきゃいけないときは特に、こんなシューズが何よりも頼りになる。ランニングシューズからインスピレーションを得た、快適な履き心地が魅力のシューズ。アディダスの誇り、スリーストライプスがアクセント。この製品は、プラスチック廃棄物をゼロにする取り組みとして、一部にリサイクル素材を使用。アッパー構成パーツの20%に、50%以上のリサイクル素材が使われている。・レギュラーフィット・シューレースクロージャー・継ぎ目のないメッシュアッパー・EVAミッドソール・ラバーアウトソール・トレーニング、ランニング、ジョギング、ヨガ、ウォーキングなど、様々なフィットネスシーンで活躍するスポーツシューズ・商品番号：GZ3534
http://narcologia.ru/goods/browse331591.html
http://narcologia.ru/goods/septet201919.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring30096.html
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