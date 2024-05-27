クレイジーピッグ CRAZY PIG HIGH DOME CELTIC RING

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商品詳細
クレイジーピッグCRAZYPIGDESIGNSHIGHDOMECELTICRING シルバーリング※画像1枚目は参考画になります。リングの縁取りがボリュームを感じさせるケルティックリングです。素材シルバーサイズ20号縦約1.2㎝90年代に購入ヴィンテージ付属なしJAS刻印使用に伴う小傷、シルバー特有の黒ずみございますが、気になるダメージなくまだまだ着用していただけます。中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。レターパックにて発送致します。※フリマアプリでのみ出品しております。当方が撮った写真や文章が勝手に他のサイト（詐欺サイトや無在庫転売）に使用されていることがございます。発見した際はご注意下さい。#CRAZYPIG#クレイジーピッグn2376
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http://narcologia.ru/goods/capitation756208.html
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Crazy Pig Designsについて｜こたつねこ