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Louis Vuitton 長財布
商品番号 A32469531862
商品名

Louis Vuitton 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LouisVuitton長財布ダミエ・グラフィットブラック何年も使用していたもので、小銭入れの部分や角、側面など傷があります。写真で確認お願い致します。正規品です。写真4枚目シリアルナンバーです。付属品は無しです。長年使用しており愛着はありますが買い替えのため出品致します。すり替え防止の為、返品交換お断りしております。宅急便コンパクトで発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/displease594931.html
http://narcologia.ru/goods/preference952138.html
http://narcologia.ru/goods/protein142534.html
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