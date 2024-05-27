Louis Vuitton 長財布

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LouisVuitton長財布ダミエ・グラフィットブラック何年も使用していたもので、小銭入れの部分や角、側面など傷があります。写真で確認お願い致します。正規品です。写真4枚目シリアルナンバーです。付属品は無しです。長年使用しており愛着はありますが買い替えのため出品致します。すり替え防止の為、返品交換お断りしております。宅急便コンパクトで発送予定です。