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伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜　ブレスレット　パワーズウッド協会証明書付き
商品番号 L47780661794
商品名

伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜　ブレスレット　パワーズウッド協会証明書付き
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 12,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伊勢神宮御山杉　大貴珠(おおむちのたま)18㎜　内径17㎝ブレスレットです。Linさんで購入しましたが、思ったより珠が大きかった為、着ける事はないと判断、出品させて頂く事にしました。2009年の台風18号で倒れた、伊勢神宮内宮内の杉が使われている、大層貴重な物です。ブレスレット内径は17㎝、男性でも女性でも行ける大きさかと思います。パワーズウッド協会様の、シリアルナンバー入り証明書付きで、安心して購入して頂けると思います。桐箱に入れてお届け致します。51040円で購入しましたが、お安く出品させて頂きます。箱から出しただけで、勿論新品未使用品です。私には珠が大きく感じたのですが、珠が大きい分、御神徳も大きいかと思います。ご縁のある方に。パワーズウッド協会様に、この様な神聖な木製の製品の浄化方法をお聞きしました所、神宮御山杉の粉剤が使われたお香が良いとの事、Yahoo知恵袋で出ていた太陽光を当てるは、ひび割れの原因となるのでおやめ下さいとの事でした。ご購入頂けましたら、神宮御山杉の粉剤で作られたお香をひとつ、お付け致します。なお、調べましたところ、こちらよりも小さい15ミリ珠の同じ世界銘木協会様(パワーウッズ協会様です)の証明書が付いた物が4万円台で出品されており、これ以上のお値引きは致さない事にしました。このお値段では、他では買えないと思います。もう少ししたら、お値段を上げさせて頂きます。9月3日に、お値段を相応の物に訂正させて頂きます。#伊勢神宮御山杉　#大貴珠　#ブレスレット　#未使用品　#伊勢神宮内宮　#伊勢神宮　#お守りブレスレット
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