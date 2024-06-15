

伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き



伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き



伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き



伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き



伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き



伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き



伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き



伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き



伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き



伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き



伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き



伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き



伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き



伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き



伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き 伊勢神宮御山杉 大貴珠18㎜ ブレスレット パワーズウッド協会証明書付き

伊勢神宮御山杉 大貴珠(おおむちのたま)18㎜ 内径17㎝ブレスレットです。Linさんで購入しましたが、思ったより珠が大きかった為、着ける事はないと判断、出品させて頂く事にしました。2009年の台風18号で倒れた、伊勢神宮内宮内の杉が使われている、大層貴重な物です。ブレスレット内径は17㎝、男性でも女性でも行ける大きさかと思います。パワーズウッド協会様の、シリアルナンバー入り証明書付きで、安心して購入して頂けると思います。桐箱に入れてお届け致します。51040円で購入しましたが、お安く出品させて頂きます。箱から出しただけで、勿論新品未使用品です。私には珠が大きく感じたのですが、珠が大きい分、御神徳も大きいかと思います。ご縁のある方に。パワーズウッド協会様に、この様な神聖な木製の製品の浄化方法をお聞きしました所、神宮御山杉の粉剤が使われたお香が良いとの事、Yahoo知恵袋で出ていた太陽光を当てるは、ひび割れの原因となるのでおやめ下さいとの事でした。ご購入頂けましたら、神宮御山杉の粉剤で作られたお香をひとつ、お付け致します。なお、調べましたところ、こちらよりも小さい15ミリ珠の同じ世界銘木協会様(パワーウッズ協会様です)の証明書が付いた物が4万円台で出品されており、これ以上のお値引きは致さない事にしました。このお値段では、他では買えないと思います。もう少ししたら、お値段を上げさせて頂きます。9月3日に、お値段を相応の物に訂正させて頂きます。#伊勢神宮御山杉 #大貴珠 #ブレスレット #未使用品 #伊勢神宮内宮 #伊勢神宮 #お守りブレスレット