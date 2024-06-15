Barbour SL bedale ジャケット 34 オイルド 英国製

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商品名：Barbourslbedaleサイズ:34日本サイズSかXS寸法：着丈約68cm、身幅約49,5cm、裄丈約80cm色：セージ説明と状態：barbourのSLbedaleです。美中古で購入して、私は短時間で2回着用しました。オイルドジャケットかつ英国製です。製品の特性としてオイルのムラがあります。肘あたりのオイルが若干抜けています。ハンガーに吊るして保管しており、全体的に上の方がオイルが薄く下に行けば濃くなっています。着用回数は少なくシワも余り無い良好な方だと思います。重ね着するには小さいので、手放します。