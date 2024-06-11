NIKE ナイキ JORDAN ジョーダン キャップ 帽子 メンズ レディース ...

NIKE ナイキJORDAN ジョーダンホワイト 白キャップ 帽子サイズ フリー 調節可購入後、使用少なく保管。全体的に綺麗な状態ですが、少しだけ汚れの箇所あり。内側ですしあまり気にならないかと思います。ストレートキャップのように形が定まったものでもないので、ネコポスで発送予定です。アディダス、ジョーダン、ナイキ、他にもキャップを多数出品しております。お値下げなどの希望がございましたら、お気軽にご相談ください。もし、その際には [値下げできますか？][いくらまで値下げできますか？]などではなく、ご希望額をそのままお知らせくださいませ。ただ、あまりにも大幅なお値下げは難しいです。



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