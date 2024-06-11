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バーバリー スーツ ブラウン スリーピース セットアップ
商品番号 C73162786014
商品名

バーバリー スーツ ブラウン スリーピース セットアップ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 10,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COLOR　ブラウントップス着丈：76.5センチ身幅：53センチ肩幅：45センチ袖丈：59センチベスト着丈：63.5センチ身幅：49センチ肩幅：33センチパンツウエスト：39センチワタリ：29.5センチ股上：30センチ股下：73センチ裾幅：20センチ状態　ジャケット　内脇　黄ばみ　ネーム入りジレ　後ろ左肩　汚れパンツ　内側白地部分に保管による黄ばみあり表生地は綺麗な品になります。OLDの商品になります。神経質な方のご購入ご質問はお控え願います。【希少】BURBERRYSバーバリーズ3ピース　スリーピース　スーツ　3セットアップブラウン季節感···春、秋、冬カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/revamp736122.html
http://narcologia.ru/goods/freshman959656.html
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