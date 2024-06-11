バーバリー スーツ ブラウン スリーピース セットアップ

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COLOR ブラウントップス着丈：76.5センチ身幅：53センチ肩幅：45センチ袖丈：59センチベスト着丈：63.5センチ身幅：49センチ肩幅：33センチパンツウエスト：39センチワタリ：29.5センチ股上：30センチ股下：73センチ裾幅：20センチ状態 ジャケット 内脇 黄ばみ ネーム入りジレ 後ろ左肩 汚れパンツ 内側白地部分に保管による黄ばみあり表生地は綺麗な品になります。OLDの商品になります。神経質な方のご購入ご質問はお控え願います。【希少】BURBERRYSバーバリーズ3ピース スリーピース スーツ 3セットアップブラウン季節感···春、秋、冬カラー···ブラウン