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今だけ価格！DYNEEMA®︎ FIDLOCKスナップケースセット
商品番号 V32705138885
商品名

今だけ価格！DYNEEMA®︎ FIDLOCKスナップケースセット
ブランド名 ビショップ
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①DYNEEMA®︎×FIDLOCKカードコインケース6500円②ショルダーネックストラップ　　3500円カラー　ブラックサイズ　約H11㎝×W8㎝マテリアル◽︎DYNEEMA®︎◽︎メタル二重カン◽︎FIDLOCKスナップ◽︎アクアガード◽︎ジッパータブマテリアル◽︎メタル二重カン◽︎itwnexusバックル◽︎ミルスペック準拠テープ◽︎タクティカルコード◽︎コードエンド◽︎メタルフック×3ファブリックは耐久性、防水性に優れたDYNEEMAを使用し、磁気によるスムーズな開閉が可能なFIDLOCKスナップを採用しました。コンパクトでシンプルな設計により非常に使いやすくなっております。※キーケースとしても使用出来ます。　二重カンにフックを追加する事も出来ます。　　フック×1100円#GORETEXアクセサリー　#GORETEXケース#GORETEXコインケース#GORETEXカードケース#防水　#アウトドア#小物入れ　#携帯ケース#携帯ポーチ#オーラリー#ヤエカ#1ldk#ビームスプラス#キャプテンサンシャイン#巾着#トートバッグ#スタイルミキサー#ヘルメットバッグ#ミリタリー#ヴィンテージバッグ#巾着バッグ#フレンチヴィンテージ#ミリタリーバッグ#ハバーサック#CLANE#クラネ#ビューティアンドユースユナイテッドアローズ#plage#RIMARK#マルタンマルジェラ#ACNE#アクネ#APC#deuxiemeclass#ドゥーズィエムクラス#ユナイテッドアローズ#ドレステリア#トゥデイフル#IENA#イエナ#BEAMS#zara#MaisonMargiela#YohjiYamamoto#COMMEdesGARÇONS#コムデギャルソン#ビームスプラス#トゥモローランド#エンダースキーマ#ヴィンテージ　#アウトドア#スノーピーク#ポーター　#porter#アークテリクス#ミステリーランチ#マウトリーコンテーラー等好きな方にオススメです。
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