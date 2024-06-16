今だけ価格！DYNEEMA®︎ FIDLOCKスナップケースセット

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①DYNEEMA®︎×FIDLOCKカードコインケース6500円②ショルダーネックストラップ 3500円カラー ブラックサイズ 約H11㎝×W8㎝マテリアル◽︎DYNEEMA®︎◽︎メタル二重カン◽︎FIDLOCKスナップ◽︎アクアガード◽︎ジッパータブマテリアル◽︎メタル二重カン◽︎itwnexusバックル◽︎ミルスペック準拠テープ◽︎タクティカルコード◽︎コードエンド◽︎メタルフック×3ファブリックは耐久性、防水性に優れたDYNEEMAを使用し、磁気によるスムーズな開閉が可能なFIDLOCKスナップを採用しました。コンパクトでシンプルな設計により非常に使いやすくなっております。※キーケースとしても使用出来ます。 二重カンにフックを追加する事も出来ます。 フック×1100円#GORETEXアクセサリー #GORETEXケース#GORETEXコインケース#GORETEXカードケース#防水 #アウトドア#小物入れ #携帯ケース#携帯ポーチ#オーラリー#ヤエカ#1ldk#ビームスプラス#キャプテンサンシャイン#巾着#トートバッグ#スタイルミキサー#ヘルメットバッグ#ミリタリー#ヴィンテージバッグ#巾着バッグ#フレンチヴィンテージ#ミリタリーバッグ#ハバーサック#CLANE#クラネ#ビューティアンドユースユナイテッドアローズ#plage#RIMARK#マルタンマルジェラ#ACNE#アクネ#APC#deuxiemeclass#ドゥーズィエムクラス#ユナイテッドアローズ#ドレステリア#トゥデイフル#IENA#イエナ#BEAMS#zara#MaisonMargiela#YohjiYamamoto#COMMEdesGARÇONS#コムデギャルソン#ビームスプラス#トゥモローランド#エンダースキーマ#ヴィンテージ #アウトドア#スノーピーク#ポーター #porter#アークテリクス#ミステリーランチ#マウトリーコンテーラー等好きな方にオススメです。