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エルメス　シェーヌダンクル GM 13 コマ
商品番号 C88779542466
商品名

エルメス　シェーヌダンクル GM 13 コマ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 66,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名：エルメス　シェーヌダンクルGM１３コマ商品ランク：未使用に近い(3-4回程度着用しました)サイズ：22.2cm素材・カラー：925・シルバー付属品：１枚目の写真が全てです※購入時の控え、貴金属保証書付きあまり着用する機会がないため、出品いたします。購入検討している方、少しの値下げは可能ですのです、コメントしていただければと思います。#エルメス#シェーヌダンクル
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