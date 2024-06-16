エルメス　シェーヌダンクル GM 13 コマ

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商品詳細
商品名：エルメス シェーヌダンクルGM１３コマ商品ランク：未使用に近い(3-4回程度着用しました)サイズ：22.2cm素材・カラー：925・シルバー付属品：１枚目の写真が全てです※購入時の控え、貴金属保証書付きあまり着用する機会がないため、出品いたします。購入検討している方、少しの値下げは可能ですのです、コメントしていただければと思います。#エルメス#シェーヌダンクル
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