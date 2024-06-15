ラス1 ☆日本未発売 ノースフェイス TNF WORDING BALL CAP

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商品詳細
ザ・ノースフェイスTHENORTHFACETNFWORDINGBALLCAP/EX韓国限定ホワイトレーベルのキャップです。吸湿通気性に優れた軽いECO生地を使用。シンプルなロゴをポイントがどんなコーディネートにもマッチするアイテムです。額が当たる部分に汗吸収に優れたクールマックス素材を使用し快適に着用いただけます。温室効果ガス排出量を削減する環境に優しい素材を使用しました。男女問わずご使用いただけます。カラー：ブラックサイズ：ワンサイズ海外限定モデル新品未使用品※コメントなしの即購入OKです。韓国の正規品店にて購入しました。#THENORTHFACE#海外限定#ホワイトレーベル#韓国限定#日本未発売#thenorthface#帽子#日本未発売#メンズ#レディースカラー···ブラック形···ベースボール
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