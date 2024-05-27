ポールスミスロンドン　スリーピース　スーツ　ベスト　黒色　ストライプ　L ゼニア

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商品詳細
こちらの商品は、ポールスミスロンドン スリーピース セットアップ スーツになります。 素材 ウール裏地はゼニア生地になります。■カラー 黒 ブラック ストライプ■サイズ L 着丈 76cm 肩幅 45cm 身幅 51cmベスト 着丈 56cm 身幅 49cm ウエスト 80cm 股上 36cm 股下 72cm 裾幅 20cm状態は目立つ汚れや褪せ、ホツレ等のダメージは見られずまだまだ着用していただけます。クリーニング済みになります。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming52992.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild622452.html
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