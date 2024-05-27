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ポールスミスロンドン　スリーピース　スーツ　ベスト　黒色　ストライプ　L ゼニア
商品番号 T45522304030
商品名

ポールスミスロンドン　スリーピース　スーツ　ベスト　黒色　ストライプ　L ゼニア
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 11,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は、ポールスミスロンドン　スリーピース　セットアップ　スーツになります。　素材　ウール裏地はゼニア生地になります。■カラー　黒　ブラック　ストライプ■サイズ　L　着丈　76cm　肩幅　45cm　身幅　51cmベスト　着丈　56cm　身幅　49cm　ウエスト　80cm　股上　36cm　股下　72cm　　裾幅　20cm状態は目立つ汚れや褪せ、ホツレ等のダメージは見られずまだまだ着用していただけます。クリーニング済みになります。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming52992.html
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