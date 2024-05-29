BREITLING 130th Anniversary 帽子

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ブライトリングBREITLINGキャップ130thAnniversaryカラー ブラック新品未使用 自宅保管です時計を買った際に付いてきたキャップです着用せずにずっと保管していましたが今回断捨離の為お好きな方がいらっしゃいましたらどうぞ