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Cartier カルティエ メンズ 長財布
商品番号 W82338833739
商品名

Cartier カルティエ メンズ 長財布
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【再値下げしました】ご覧いただきありがとうございます。プロフィールの一読をお願いします。Cartierカルティエより、メンズの長財布です。夫が使っていましたが新しい物に買い替えたため出品に至りました。外箱等付属なし。本品のみの出品となります。長年使っていたため、使用感があり、カードのカタがついています(4枚目)、気になる方はご遠慮ください。ユーズド品にご理解頂ける方のみ、よろしくお願いします。
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