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Nike WMNS Dunk Low Banana バナナ
商品番号 O46191542604
商品名

Nike WMNS Dunk Low Banana バナナ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,192 円
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商品詳細

NikeWMNSDunkLow\"Banana\"状態は写真にてご確認頂ければと存じますが、履きジワ、汚れ、インソールのプリント剥げ等がありますが、深刻なダメージはございません。よろしくお願い致します。サイズ：26.5cm(メンズ：26.0cm)付属品：箱、シューネット、シール
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