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ティファニー メンズ 1837チタンシルバープレートネックレス
商品番号 B51156039720
商品名

ティファニー メンズ 1837チタンシルバープレートネックレス
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 10,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在、販売されておりませんので、希少価値は大変高いかと思います。ほとんど使用しておりませんので、綺麗な状態ですが、一応中古品としてご理解下さい。
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