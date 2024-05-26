プレミアム本革コンパクト二つ折り財布（ブラック）　メンズ財布

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プレミアム本革コンパクト二つ折り財布（ブラック）高級感漂うブラックの本革コンパクト二つ折り財布。シンプルながら洗練されたデザインで、あなたのスタイルを格上げします★商品特徴★・上質な本革を使用し、触れるたびに感じる上質な質感・コンパクトなサイズながら、多数のカードやお札、小銭をスマートに収納可能。・シックで洗練されたブラックカラーが高級感を引き立てます。多彩なスタイリングにマッチします。★商品詳細★・サイズ:約（幅）9.3㎝x（高さ）12.1㎝x（厚み）2.8㎝cm・素材:本革・カラー:ブラック・収納ポケット:カードスロットx7、札入れx1、小銭入れx1、その他ポケットx3※最大カード収納20枚以上（その他ポケット+小銭入れ横も使用）★ご確認事項★・この商品は、海外インポート、ノーブランド品です。 検品作業を行ってから発送しておりますが、小さなキズや汚れ、多少のほつれなどがある場合がございます。・モニター環境により若干違って見えることがあります。 5~8枚目が実際の写真です。・商品は、簡易梱包で発送いたします。財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...本革