ZEROBASEONE ジャンハオ トレカ 7枚セット

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商品詳細
ZEROBASEONEジャンハオのトレカ7枚セットになります。届き次第すぐにスリーブに入れたので特に目立つ傷などは有りませんが素人保管なのでご理解ある方のみご購入お願い致します。即購入可⭕️バラ売り不可❌値下げ不可❌コメントがあっても即購入して下さる方最優先です。プロフィール確認お願いします(*ᴗˬᴗ)#ZEROBASEONE#ジャンハオ
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