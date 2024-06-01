NINTENDO SWITCH任天堂スイッチ　バッテリー強化タイプ

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バッテリー強化の新型「Switch」、30日発売 任天堂 - ITmedia NEWS



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質問等あれば購入前にコメントにてお願いします。中古品 任天堂スイッチです。新型に買い替えた為出品します。初期型とは違いバッテリーが強化されたタイプです。2年程前に購入し子供が遊んでいたものでそれなりに傷や汚れがありますが、ジョイコンと本体に問題はなく正常に動作しております。ジョイコンはカバーを付けて使用していた為綺麗だと思います。カバーはそのままお付けします。箱や付属品はありません。写真の状態の物をお届けさせていただきます。本体初期化済みです。中古品の為購入後の交換や補償はできません。万が一不具合があった場合ご自身で修理に出してください。color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo