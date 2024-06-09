入手困難 年代物 聖剣伝説レジェンドオブマナ 初代プレステ

ご覧いただきありがとうございます。希望価格をコメ欄に御記入頂ければ可能な範囲でしたらお値段変更致します！ただし！即購入に限りますタイトル:スクウェアミレニアムコレクション第2弾聖剣伝説〜LEGENDOFMANA〜(レジェンドオブマナ)機種:プレイステーションソフト(PlayStationGame)メーカー:スクウェアジャンル:RPGプレイ人数:1-2人ソフト、ピクチャーディスク中古ケースのみ傷あり特典1:宝石箱(オルゴール付き)特典2:瑠璃ミニフィギュア特典3:真珠姫ミニフィギュア特典1~3は未開封そのため傷等の確認不可パッケージ傷多数あくまで素人検品ですのでご了承ください。商品到着後、受け取り通知が迅速に行えない方のご購入はご遠慮くださいますようにお願いします。神経質な方はトラブル回避の為ご購入をご遠慮ください。即購入OKです。返品不可絶対です。



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