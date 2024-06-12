韓国映画「お嬢さん」写真集

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パク・チャヌク監督2016年の映画「お嬢さん(アガシ)」の写真集です。基本的にはハングルですが、英語の説明もあるので韓国語が出来なくても読めます。大変重厚で美しい写真集です。画像を見てください。翻訳パク・チャヌクが映画「お嬢さん(アガシ)」を演出する間、偵察して待ち伏せして待って撮った人物と風景を盛り込んだものだ。映画監督のパク・チャヌクの最初の単独写真集。映画「お嬢さん(アガシ)」を演出する間、直接撮った写真を集めた。パク・チャンヌク監督が記録した「お嬢さん(アガシ)」内と外。カメラレンズの向こうで見た朴賛郁の世界。『お嬢さん』（おじょうさん、原題：아가씨、英題：TheHandmaiden）は、2016年に公開された韓国のサイコスリラー映画[7]。監督はパク・チャヌク、主演はキム・ミニ、キム・テリ、ハ・ジョンウ、チョ・ジヌン[8]。ウェールズの作家サラ・ウォーターズの小説『荊の城』を原作としており、舞台設定がヴィクトリア朝から日本統治時代の朝鮮に変更されている[9][10]。第69回カンヌ国際映画祭コンペティション部門ノミネート作品であり、プロダクションデザイナーのリュ・ソンヒが同映画祭で韓国人初のバルカン賞を受賞[11][12]。第71回英国アカデミー賞で非英語作品賞[13]、第53回百想芸術大賞で大賞を受賞した[14][15]