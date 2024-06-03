HGUC 1/144 ΖΖガンダム　ステイメン　バウ量産型

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商品詳細
バンダイHGUCシリーズHGUC025ガンダムGPー03S#バンダイ#バンダイHGUCシリーズHGUC025ガンダムGPー03Sダブルゼータガンダムバウ 量産型種類...ロボット仕様...プラスチック組立キットスケール...1/144新品未開封ですが店頭購入なので箱に擦り傷があります。神経質な方はご購入をお控えください。売り切りたいのでセットです。バラ売りはしません。初期不良はメーカーにお願いいたします。ガンダムガンプラ機動戦士ΖΖガンダムスターダストメモリーズ0083
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