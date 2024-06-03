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煎茶道具 中国宜興工芸士万澤萍造 緑泥紫砂急須 刻牡丹文 宜興紫砂壷
商品番号 G68079081772
商品名

煎茶道具 中国宜興工芸士万澤萍造 緑泥紫砂急須 刻牡丹文 宜興紫砂壷
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

煎茶道具中国宜興工芸士万澤萍造緑泥紫砂急須刻牡丹文宜興紫砂壷4D0303サイズ(約):最大幅16.5㎝、高さ9.6㎝、重さ296g
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