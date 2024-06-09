MY4870⚫︎会津本郷焼　染付け　小振りで品の良い大きさ　徳利　花瓶



会津本郷焼【すず徳利】 古い徳利 和骨董 蔵出し 花器 花瓶 福島県大沼 ...



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会津本郷焼 宗像利訓 翠彩掛分花瓶（A）



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小丸徳利 - 会津本郷焼 窯元 流紋焼



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小丸徳利 - 会津本郷焼 窯元 流紋焼



会津本郷焼 - Wikipedia



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会津本郷焼 宗像利訓 翠彩掛分花瓶（A）



徳利花瓶小（葡萄）φ140H140 - 小笠原藤右衛門窯ショップ



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幕末〜明治かと最大径14cmh23cm経年のスレなど多少ある場合があります80サイズ発送予定#jillの古道具 ←出品中の古道具一覧はこちらから‼️️商品説明は最後までご覧くださいますようお願い致します。‼️発送方法が変更する場合があります‼️トラブル防止の為プロフィールは必ずご覧下さい⚫︎中古着物・帯などにつきましては保管上のシワや匂いのリスクをご理解の上ご購入ください。⚫︎検品しておりますが、万が一見逃しのしみ汚れが発生するリスクのあることをご承知ください。⚫︎努めてはおりますが、モニターの違いによりお届けの商品とお色が微妙に違う場合がありますのでご理解ください。