メリは外泊中 DVD-BOXⅠ\u0026BOXⅡ・ただいま撮影中＆実況中・サントラ

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商品詳細
韓国人俳優・歌手チャン・グンソクさんの主演ドラマ「メリは外泊中」のDVD-BOXなど関連作品のまとめ売りです。①「メリは外泊中DVD-BOXⅠ〈4枚組〉」ムン・グニョン/チャン・グンソク/イン・ウナ定価:￥15200②「メリは外泊中DVD-BOXⅡ〈5枚組〉」ムン・グニョン/チャン・グンソク/イン・ウナ定価:￥15200③「メリは外泊中ただいま撮影中〈2枚組〉」ムン・グニョン/チャン・グンソク定価:￥6667④「メリは外泊中ただいま実況中〈2枚組〉」ムン・グニョン/チャン・グンソク定価:￥5714⑤「メリは外泊中」OriginalSoundTrackJaninto/キム・ヒョジン/チェ・ジョンファン/イン・ホジン/Ernest/ハン・スンヨン/TRAX/チャン・グンソク定価:￥4000※ご承知置き頂きたい点パッケージに「限定版」表示のあるものがありますが、元々封入特典のない商品です。中古購入ではありませんが、いわゆる廉価版の認識で購入したものです。DVDの再生回数は２～３回程です。①のパッケージにつぶれあり(画像12)DVD自体にキズ・汚れないため、目立った傷や汚れなしとしております。再生に問題ないこと確認済み個人が購入・使用・保管していたものです。ショップ同様の品質をお求めの場合は、申し訳ありませんが、ご遠慮願います。#ムン・グニョン#チャン・グンソク#イン・ウナ#Janinto#キム・ヒョジン#チェ・ジョンファン#イン・ホジン#Ernest#ハン・スンヨン#TRAX#CD・DVD
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