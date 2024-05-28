ORT CD付き！リーディングツリーStage＋1〜4

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⭐︎絵本30冊\u0026各ステージの日本語ガイドブック\u0026CDが付いています。ステージ1のMoreFirstWords、ステージ1+から4までの「トランクストーリー」パックがCDと日本語ガイド付きで入ったお得なセットです。とりあえずORTを始めてみたい方は是非！⭐︎絵本30冊\u0026各ステージの日本語ガイドブック\u0026CDが付いています。→絵本は、読み聞かせで2、3回ずつ使いましたが、CDは不使用です。使用後はすぐに包装して自宅保管しておりました。汚れなどなく、綺麗な状態ですが、あくまでの中古品ですので、ご理解ある方のみご購入願います。他にも英語の本など多数出店しております。複数ご購入の方には割引させていただきますので、メッセージをお送り願います。商品説明イギリスの小学校の教科書を使ってご家庭や学校で楽しみながら英語学習！オックスフォード・リーディング・ツリーとは？・イギリスの約80％（16000校）以上の小学校で採用されている「国語」の教科書。・ネイティブの子どもたちが使う自然な英語でつづられたユーモアたっぷりの物語。・頻繁に使う語彙や表現が繰り返し登場するため、英語学習に最適。・合計200冊以上のリーダーが全10レベルに分けられているので、小中学校だけでなく、高校や大学の多読教材としても大人気。・老若男女問わず親しみやすいキャラクターたちがシリーズを通して登場します。＃OxfordReadingTreeSpecialPacksTrunkPackA#OxfordReadingTree#オックスフォードリーディング・ツリー#子供英語の本#子供英語教材#ORT#多読