ASTRO ロロハ　ヌンヌ　ぬいぐるみ　ウヌ

⭕️即購入⭕️お値下げ※袋には結構シワがついていますライブに2回袋ごと連れて行ったことはありますが、中身は出していないので綺麗です!キラキラ輝くお目目が可愛いのですごく思い入れがありますが、私よりもっと大切にしてくれる人の元で可愛がってもらいたいです!多分魂などは宿っていないのでご安心ください^_^ASTROROROHAMJJINJINチャウヌムンビンラキユンサナ



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