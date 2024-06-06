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セルマーリガチャーアルトサックス用
商品番号 M18853676343
商品名

セルマーリガチャーアルトサックス用
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

旧タイプのセルマーリガチャーです。古い物ですが使用に問題ありません。よろしくお願い致します。リガチャーとキャップの出品です。
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