RIIZE トレカ applemusic

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RIIZEGetAGuitarapplemusicサイン会応募特典トレカメンバー全員セット(7枚)になりますバラ売り不可です✴︎注意✴︎すでに手元に到着していますが10月30日(月)に発送となりますのでご了承下さい。▼即購入可能です▼海外製品のため細かな傷やスレ等ある場合がございます。神経質な方は購入はお控えください。▼CDショップによってトレカの紙質は異なります。▼韓国から持ち帰りしました公式品です。公式品だから出品しています。信用されていない方や神経質は方は購入していただかなくて構いません。▼防水、硬質ケース等で補強して発送します。