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新品藤井風さんバスタオル＆ティファニーバスケキーホルダー
商品番号 R44180466434
商品名

新品藤井風さんバスタオル＆ティファニーバスケキーホルダー
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 3,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気ソロアーティスト···藤井風藤井風さんの1月の埼玉アリーナのライブで購入したバスタオルとバスケの応援ソングにえらばれたのを記念してティファニーのバスケットボールのキーホルダーをセットにしてみました。ティファニーのショップバッグとお箱は家にあった物で中古です、不要な場合にはお知らせくださいね。セット販売です。お値引き済です、これ以上のお値引きはありません。よろしくお願いします^^#新品#藤井風さん#グッズ#バスタオル#ティファニー#バスケ#キーホルダー#日用品#ミュージシャン#ブランド箱#ショップ袋
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