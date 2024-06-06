バンダイ　ワンダースワンカラー　クリスタルブルー　美品　BANDAI　ゲーム機

ご覧頂きまして有難う御座います(^^)当日又は翌日発送致します。万が一発送が間に合わない場合は事前にご連絡致します。◯動作確認◯全ボタン確認ソフト読み込みその他細かい点念入りに動作チェックしております。◯内容物◯本体本体袋外箱内箱取扱説明書ワンダースワンカラー新作オールカタログアンケートハガキモバイルワンダーゲート紙◯購入時注意事項◯こちらの商品はあくまでも中古品です。記載事項以外に細かな傷等ある場合も御座います。状態は個人差がある事をご了承下さい。◯発送について◯アルコール消毒後清掃し極力汚れが無い状態でプチプチ等で丁寧に梱包し発送致します。◯その他事項◯写真の写り方により分かりにくいですが液晶不良は御座いませんのでご安心下さい。画面外装部所々すり傷御座いますが全体的に状態良く綺麗です。外箱少し傷み御座います。何か気になる事が御座いましたらお気軽にコメント頂ければ幸いです^^他にも様々な商品出品しております！良かったらご覧ください^^#たかひ#ワンダースワンカラー#WONDERSWANCOLOR#ワンダースワン#BANDAI#ゲーム#本体#ゲームソフト#動作品#ゲーム機BANDAI旧世代ゲーム機本体WONDERSWANCOLORクリスタルブルーゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#バンダイ#BANDAI



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