seventeen セブチ トレカ フラッシュプライス盤 13種 コンプ

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商品詳細
初回限定版carat版フラッシュプライス版HMVラキドロラッキードローコンプリートセット・状態:新品未使用・個数:13枚・送料:無料発送は、画像のようにスリーブに入れたあと、硬化スリーブに入れ水漏れ防止をした上発送いたします商品手元にございますため即日発送いたします。◯送料無料◯新品未開封◯即購入、コメントなし購入可能◯質問などがございましたらコメント欄にお書きください。◯海外生産のため初期傷等がある場合がございます。エスクプス ジョンハン ジョシュア ジュン ホシ ウォヌ ウジ ドギョム ミンギュ ディエイト スングァン バーノン ディノ ミンハオセブンティーンseventeenALWAYSYOURSタワレコ限定 トレカ 13種コンプセブチ
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