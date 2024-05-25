初版　茶席の禅語大辞典　有馬賴底　監修　淡交社

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。茶席の禅語大辞典 有馬賴底 淡交社2002年2月11日発行の初版になります。定価14000円です。長期保管していたものです。カバーに細かい傷はありますが状態はいいと思います。写真にてご確認ください。素人による保管・検品の為に細かい点が気になる方はご遠慮ください。茶道茶の湯C2
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