バガボンド 画集 WATER \u0026 墨 SUMI イラスト集 井上雄彦 本

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商品詳細
２冊セットでの出品です。「墨」:状態良好「Water」:カバー角にスレあり写真に映るものが全てです。中古本である為、全体的に若干の経年劣化がみられます事をご理解、ご確認の上、ご購入お願いします。気になる点は事前にご質問下さい。NR/NC
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