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- 掛け軸2本 秀善寺 千綿潤英作「吾心似秋月」＆長谷川寛洲作「紅葉満山川」
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商品詳細
サイズ179×31センチ紙本共箱肉筆裏側に少しシミがございますが、全体的に使用感なく状態良いです。吾心似秋月（わがこころしゅうげつににたり）私の心は、秋の明月のように冴え冴えと澄み渡っている。心を明月に例えて、悟りの境地を表した詩。インテリア和室床の間茶掛け茶道具茶会書道・習字用品...墨、筆、書道セット書の形式...掛け軸・掛軸
http://narcologia.ru/goods/message863227.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement313599.html
http://narcologia.ru/goods/encourage272672.html
掛け軸2本 秀善寺 千綿潤英作「吾心似秋月」＆長谷川寛洲作「紅葉満山川」
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掛け軸2本 秀善寺 千綿潤英作「吾心似秋月」＆長谷川寛洲作「紅葉満山川」
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掛け軸2本 秀善寺 千綿潤英作「吾心似秋月」＆長谷川寛洲作「紅葉満山川」
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