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希少 秋山育 ペパーミンド キッド PARCO VIEW-12 1981年初版
商品番号 O79612739932
商品名

希少 秋山育 ペパーミンド キッド PARCO VIEW-12 1981年初版
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

秋山育ペパーミントキッドIKUAKIYAMAPEPPERMINTKIDSPARCOVIEW-121981年初版1刷パルコ出版サイズ約210x295x10mm当時、アート系専門書店で購入し長期保管しておりました。古いモノです。スレ、ヤケ、シミ等があるかもしれませんが、大きな破れ、キズ等は無く年代を考えますと当方の主観ですが気にならず美品の部類かと。画像にてご判断ください。少しでも気になる方はご購入はお控えください。ノークレーム、ノーリターンでご検討よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/revamp399522.html
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