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商品詳細
秋山育ペパーミントキッドIKUAKIYAMAPEPPERMINTKIDSPARCOVIEW-121981年初版1刷パルコ出版サイズ約210x295x10mm当時、アート系専門書店で購入し長期保管しておりました。古いモノです。スレ、ヤケ、シミ等があるかもしれませんが、大きな破れ、キズ等は無く年代を考えますと当方の主観ですが気にならず美品の部類かと。画像にてご判断ください。少しでも気になる方はご購入はお控えください。ノークレーム、ノーリターンでご検討よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/revamp399522.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce494755.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln627302.html
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希少 秋山育 ペパーミンド キッド PARCO VIEW-12 1981年初版-eastgate.mk
驚きの値段で キッド ペパーミンド 秋山育 希少 PARCO 1981年初版 VIEW ...
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PARCO VIEW12 ペパーミントキッド 秋山育 初版の落札情報詳細 ...
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