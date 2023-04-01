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IVE WAVE
商品番号 V40066346576
商品名

IVE WAVE
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IVE「WAVE」初回生産限定盤A(Blu-ray付き)初回生産限定盤C(フォトブック付き)通常盤3枚個人ジャケ写(ユジン)1枚トレカ(CD内封入物＋タワレコ特典)イソ、リズ、ユジン素人保管になりますのでスレなど気になる方は購入をお控えください。トレカは1つずつクリアポケットに入れて保管していました。シリアルナンバー購入時に出しています。まとめて購入して頂けると嬉しいです。
http://narcologia.ru/goods/subtropical924301.html
http://narcologia.ru/goods/recycling371514.html
http://narcologia.ru/goods/freshman629456.html

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