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商品詳細
IVE「WAVE」初回生産限定盤A(Blu-ray付き)初回生産限定盤C(フォトブック付き)通常盤3枚個人ジャケ写(ユジン)1枚トレカ(CD内封入物＋タワレコ特典)イソ、リズ、ユジン素人保管になりますのでスレなど気になる方は購入をお控えください。トレカは1つずつクリアポケットに入れて保管していました。シリアルナンバー購入時に出しています。まとめて購入して頂けると嬉しいです。
http://narcologia.ru/goods/subtropical924301.html
http://narcologia.ru/goods/recycling371514.html
http://narcologia.ru/goods/freshman629456.html
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