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ほぼ未使用 超美品 PS5 FF XVI コントローラー カバー セット
商品番号 R46037105812
商品名

ほぼ未使用 超美品 PS5 FF XVI コントローラー カバー セット
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 9,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

皆様いつもありがとうございます(^^)○内容物○写真のものFFXVILIMITEDEDITIONコントローラーFFXVI本体カバーほぼ未使用の超美品です！箱の状態もかなり良いです(^^)・返品返金につきまして正常動作する事を確認しております(^^)コントローラーはFPSなどでスティックが通常設定でも勝手に動く場合返品、交換の対応を致しますので受け取り評価前にご連絡お願い致します。あくまでも中古品に伴うスレなどある場合がありますがご了承下さい。⬇⬇⬇大特価セール品超美品などはこちらから⬇⬇⬇#NNSGM
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