リボルバー・リリー　プレスシート

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商品詳細
『リボルバー・リリー』の関係者向けプレスシート（非売品）です。きれいな状態ですが、手渡しで受け取ったものですので神経質な方はご遠慮ください。B4サイズ 縦36.5cm横25.7cm 40ページ出演綾瀬はるか 長谷川博己羽村仁成(Go!Go!kids/ジャニーズJr.)／シシド・カフカ古川琴音清水尋也／ジェシー(SixTONES)佐藤二朗吹越満内田朝陽板尾創路橋爪功／石橋蓮司／阿部サダヲ野村萬斎 豊川悦司
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