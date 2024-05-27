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リボルバー・リリー　プレスシート
商品番号 V30057130421
商品名

リボルバー・リリー　プレスシート
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『リボルバー・リリー』の関係者向けプレスシート（非売品）です。きれいな状態ですが、手渡しで受け取ったものですので神経質な方はご遠慮ください。B4サイズ　縦36.5cm横25.7cm　40ページ出演綾瀬はるか　長谷川博己羽村仁成(Go!Go!kids/ジャニーズJr.)／シシド・カフカ古川琴音清水尋也／ジェシー(SixTONES)佐藤二朗吹越満内田朝陽板尾創路橋爪功／石橋蓮司／阿部サダヲ野村萬斎　豊川悦司
http://narcologia.ru/goods/peroration196115.html
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