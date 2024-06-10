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輪島塗　夫婦御椀　新本錦川堂謹製
商品番号 I60864313959
商品名

輪島塗　夫婦御椀　新本錦川堂謹製
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 5,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

輪島塗は、石川県輪島市で生産される漆器です。丈夫で美しく、堅牢優美な漆器として全国にその名を知られています。軽くて割れにくい漆器。口触りがよく、手には穏やかな温もりが伝わります。自宅保管品になりますので、細かいことが気になる方、神経質な方はご遠慮下さいませ✨商品はお椀のみになります。箱やその他は付いていません。お皿/お椀/デザート食器···汁椀、煮物椀種類···椀　漆塗り
http://narcologia.ru/goods/mobilehome227143.html
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輪島塗 夫婦御椀 新本錦川堂謹製 - 漆芸

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輪島塗 夫婦御椀 新本錦川堂謹製 漆芸 | agenciayaguarete.com

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