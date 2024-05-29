沙花叉クロヱ　周年記念ぬいぐるみ

ご覧くださりありがとうございます！ホロライブ6期生の沙花叉クロヱさんの周年記念ぬいぐるみになります！注文ミスにより2個購入してしまったので今回出品することに致しました！！状態は封を開けてないので新品のものとなります。販売時ですが、転売ヤーへの売却を避けるためこちらで販売をキャンセルする可能性がございます。その際は一言お声掛け致します。ホロライブホロックス6期生沙花叉クロヱ周年記念



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