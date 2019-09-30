Nintendo64　美品❣️　コントローラー　グレー

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※説明書は欠品しています！Nintendo64 ニンテンドウ64ロクヨン型番NUS-S-HA(JPN)本体型番:NUS-001動作済みです！通常別売りの映像ケーブルも付属しておりますのでソフトをご用意頂ければすぐにプレイが可能になります。（写真20枚目）付属品（写真1枚目に写っているのが全て）外箱専用コントローラー専用ACアダプター映像音声ケーブル(別売り)プチプチとダンボールで丁寧に梱包してお届け致します！44