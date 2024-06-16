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新品未開封 大ベルセルク展限定 図録
商品番号 S39071746322
商品名

新品未開封 大ベルセルク展限定 図録
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明を見ていただきありがとうございます。新品未開封品大ベルセルク展限定図録THEARTWORKOFBERSERK大ベルセルク展の物販で購入しました。購入後は未開封のまま、直射日光の当たらない場所で保管しておりました。写真にあるハガキのようなものは、大ベルセルク展の物販で買い物をする際に必要だったものです。こちらもお送りしますが、ハガキは状態が良いものではありませんのでご了承ください。未開封の為、出荷時の不備、傷、印刷ミス、細かい不備などの対応は、致しかねます。素人保管となりますので、神経質な方は、ご購入ご遠慮下さい。よろしくお願いいたします。
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