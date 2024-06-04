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【超希少】ファミコン　アテナ　箱・取扱説明書・ミュージックカセット（ソフトなし）
商品番号 D62418924896
商品名

【超希少】ファミコン　アテナ　箱・取扱説明書・ミュージックカセット（ソフトなし）
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 11,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ファミコン　アテナ　箱・取扱説明書・ミュージックカセット（ソフトなし）■約30年前に購入した、ファミコンのアテナの箱・取扱説明書・ミュージックカセットになります。中古ショップで購入したのか、あまり記憶にありませんが、説明書は初めからコピーしたような色の説明書が入っていました。また、箱・取扱説明書・ミュージックカセットの３点セットになりますので、「ファミコンソフト」はありませんので、ご注意ください。#アテナ#サイコソルジャー#ミュージックカセット#昭和レトロ#SNK●発送方法商品をプチプチで包んで、メルカリ専用箱に入れて、安心の匿名配送、メルカリ便でお届け致します。ご不明な点がございましたら、何なりとお問い合わせください☆★
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