PS5 ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON コレ…

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商品詳細
ゲームをクリアしたのと飾る場所が無いため売ります。開封品となりますが内容物に欠品はありません。「PS5ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICONコレクターズエディション」「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」ゲームソフトに加え、AC「NIGHTFALL」スタチューやハードカバー仕様のアートブック、登場企業、勢力のロゴピンパッジセットなど、様々なオリジナルグッズを特製ボックスにセットした数量限定のコレクターズエディションです。【同梱内容】(1)パッケージ版 ゲームソフト「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」(2)AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm台座含む）(3)アートブック（ハードカバー仕様/48P）(4)デジタルサウンドトラック(5)スチールブック(6)ロゴピンズセット(7)オリジナルステッカーセット#ゲーム#アクション#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/housekeeper462909.html
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http://narcologia.ru/goods/encourage786872.html
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