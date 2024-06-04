SEVENTEEN ジュン　トレカ

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商品詳細
私が所持しているSEVENTEENジュンのトレカになります。4×20の80枚セットになります。2016年から2021年あたりまでの韓国のアルバム、日本CD、コンサートやファンミーティング(日本、韓国)、HMV特典、ゴセマガジンのトレカ、SEVENTEENcafeのトレカ、ザセムのトレカなどが収納されています。ファイルごとのお送りとなります。ファイルは少し年季が入っていますが、トレカ自体に傷などはありません。防水対策はさせていただきますが、ファイルごとの発送であるため補強は致しません。もし中身を見たい場合はコメントいただけたら写真を追加します。バラ売りの対応はできません。ご理解ください。当方社会人のため発送遅れます。ご理解いただける方のみご購入ください。
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